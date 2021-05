Verona, Juric: “Ho parlato con Setti, così dico che è difficile” (Di sabato 22 maggio 2021) Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona, ultimo impegno stagionale per l’Hellas. Il tecnico degli scaligeri non scioglie assolutamente i dubbi sul suo futuro: “Ho parlato con il presidente Setti, prenderò una decisione nei prossimi giorni parlandone anche con la mia famiglia. Credo che gli obiettivi siano cambiati dall’inizio della stagione, forse non siamo più d’accordo.” Juric ammette anche le difficoltà legate alla pandemia: “So che se non vendiamo non si muove nulla sul mercato, la situazione è questa. Kalinic? Certo che lo terrei, è fantastico il modo in cui fa giocare la squadra. Dovrebbe essere un punto fermo anche se è un po’ in là con gli anni.” Il tecnico dell’Hellas ammette anche di avere avuto “contatti con altri club, c’erano anche l’anno ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ivanhain conferenza stampa alla vigilia di Napoli-, ultimo impegno stagionale per l’Hellas. Il tecnico degli scaligeri non scioglie assolutamente i dubbi sul suo futuro: “Hocon il presidente, prenderò una decisione nei prossimi giorni parlandone anche con la mia famiglia. Credo che gli obiettivi siano cambiati dall’inizio della stagione, forse non siamo più d’accordo.”ammette anche le difficoltà legate alla pandemia: “So che se non vendiamo non si muove nulla sul mercato, la situazione è questa. Kalinic? Certo che lo terrei, è fantastico il modo in cui fa giocare la squadra. Dovrebbe essere un punto fermo anche se è un po’ in là con gli anni.” Il tecnico dell’Hellas ammette anche di avere avuto “contatti con altri club, c’erano anche l’anno ...

