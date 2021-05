Verissimo | ospite Emma | la cantante parla del DDL Zan e di Battiato

(Di sabato 22 maggio 2021) A:oggi, sabato 22 maggio alle ore 15:00 su Canale 5. Laparlerà del DDN Zan e di Franco, recentemente scomparso.e l’inizio del tour dal 3 giugno– Photo Credits: dilei.itdomani adella gioia di ripartire con un tour il prossimo 3 giugno. Sarà, infatti, la prima artista italiana a tornare su un palco: “Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare ...

lasofdeitweet : ???Emma è la prima ospite di verissimo così posso dormire ??? - lolasangioecrit : #sangiullarixverissimo #amemici20 #sangiulia Giulia tra poco il tuo BOY sarà ospite a Verissimo, che ne dici di fa… - massyscalinci : RT @MahmoodItalia: Mahmood oggi sarà ospite a Verissimo. Inizio puntata ore 15.06 su Canale 5. #mahmood #verissimo - MahmoodItalia : Mahmood oggi sarà ospite a Verissimo. Inizio puntata ore 15.06 su Canale 5. #mahmood #verissimo - chiara2005 : @cioenelsenso0 no, salvo che gli chiedono qualcosa oggi a verissimo dato lui ospite -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ospite

Alessandro Cavallodopo Amici 2021: 'Voglio essere felice adesso' Alessandro Cavallo è pronto a tornare in tv una settimana dopo la fine di Amici 2021 e lo farà nel salotto di Silvia Toffanin a ...Giulia Stabile "Io bullizzata per denti storti e mio sorriso"/ "Non mi piaccio ma.." Deddyoggi dopo la finale di Amici 2021 Una volta fuori Deddy ha avuto modo di ringraziare ...Sangiovanni , all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, secondo classificato di Amici 2021 , il talent show di Canale5 condotto da Maria De ...Emma Marrone ospite a Verissimo: la cantante parla del suo esordio nella scuola di Amici avvenuto subito dopo aver sconfitto il cancro.