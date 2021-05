Vaccini in ferie: accordo Piemonte-Liguria (Di sabato 22 maggio 2021) Vaccini in ferie, è stato siglato l’accordo tra Piemonte e Liguria per permettere durante la stagione estiva ai villeggianti di vaccinarsi nella regione in cui si troveranno, favorendo gli spostamenti tra costa ligure e montagne Piemontesi. Il protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico è stato firmato questa mattina a Torino dai presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti.Il documento è stato già trasmesso al generale Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, “per ogni opportuna valutazione” e se arriverà il via libera da Roma, hanno assicurato Cirio e Toti, “si partirà al più presto”. In particolare, la sinergia prevede che i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 22 maggio 2021)in, è stato siglato l’traper permettere durante la stagione estiva ai villeggianti di vaccinarsi nella regione in cui si troveranno, favorendo gli spostamenti tra costa ligure e montagnesi. Il protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico è stato firmato questa mattina a Torino dai presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti.Il documento è stato già trasmesso al generale Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, “per ogni opportuna valutazione” e se arriverà il via libera da Roma, hanno assicurato Cirio e Toti, “si partirà al più presto”. In particolare, la sinergia prevede che i residenti inpotranno ricevere la vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali ...

