Ufficiale: Lecce, esonerato Eugenio Corini. Il comunicato

La notizia era nell'aria ma adesso è diventata Ufficiale: si dividono le strade tra Eugenio Corini e il Lecce. "L'U.S. Lecce comunica di aver risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con l'allenatore Eugenio Corini. A mister Corini e al suo staff, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune". FOTO: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

