Advertising

TV7Benevento : Tv: ascolti, 'Top Dieci' su Rai1 vince il prime time (2)... - Mcristi99041260 : @IsolaDeiFamosi - fabioparretti : L'unica cosa ch questa isola sono tutti paraculi,mosci e falsi...In primis #cerioli che nn a fatto lamentarsi,piang… - DanieleMignardi : Lo show di Carlo Conti, 'Top Dieci' registra ascolti importanti, che confermano la necessità da parte del pubblico… - Giornaleditalia : Ascolti tv 20 maggio: Top Dieci trionfa, L'Isola dei Famosi non decolla -

Ultime Notizie dalla rete : ascolti Top

Milena aveva i jeans a vita bassissima e uncortissimo: sua madre, a lei, non aveva detto ... Mia madre diceva: ma che musica, tu. Quella non è musica. (Soprattutto i Cccp e le Hole non le ......di Ilary Blasi il programma continua a non decollare e glilo penalizzano. L'Isola dei Famosi è stata seguita da 2.520.000 spettatori per uno share del 15,7%. Leggermente meglio ha fatto...(Adnkronos) – Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘Soliti ignoti il ritorno’ è stato seguito da 4.684.000 telespettatori pari a uno share del 20,1% mentre su Canale 5 ‘Strisc ...Mazzata per Ilary Blasi che vede ancora una volta calare gli ascolti nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri ...