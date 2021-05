Travaglio a La7 | “Draghi come Ronaldo? Mi ricorda retorica del ‘ghe pensi mi’ berlusconiana | è totalmente incompatibile con le democrazie”

(Di sabato 22 maggio 2021) “? Non c’è nessunche decide al posto della politica. Per fare delle riforme serie ci vuole una maggioranza coesa che più o meno la pensa allo stesso modo. Non è il caso di questa ammucchiata, che ha idee opposte”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta il paragone tra il presidente del Consiglio Marioe il calciatore Cristiano, cosìriportato dalla giornalista del Financial Times, Silvia Borrelli. “Ci sono due modi con cui parlare di– osserva– C’è un modo da innamorati e lì al cuore non si comanda. C’è ancora chi pensa che i presidenti del Consiglio debbano essere. Mi ...

Ad 'Otto e Mezzo' su La7 si è parlato del governo di Mario Draghi e delle nuove misure adottate per contrastare l'... Duro botta e risposta in diretta tra i due ospiti di Lilli Gruber, Marco Travaglio e ...'I passi avanti degli ultimi giorni sono merito di Mario Draghi ?': questa la domanda che Lilli Gruber ha fatto al suo ospite, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano ha risposto in maniera negativa. O meglio, ha cercato di difendere in ogni modo il cosiddetto avvocato del popolo: 'Tutto il mondo ...Marco Travaglio si è commosso in diretta tv ricordando Franco Battiato, scomparso ieri all'età di 76 anni nella sua casa di Milo. "Sono un po' scosso devo dirti la verità", ha detto Travaglio nel cors ...