Servono almeno 40 milioni di euro per convincere ADL a cedere Fabian Ruiz: due profili per sostituirlo (Di sabato 22 maggio 2021) Dalla Spagna all’Inghilterra, tutti si contendono Fabian Ruiz, il gioiellino del Napoli arrivato all’ombra del Vesuvio sotto la gestione di Carlo Ancelotti. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla sua cessione (dal valore minimo di 40 milioni di euro) ed i suoi possibili sostituti. Il centrocampista del Bruges, Charles De Ketelaere è nel mirino del Napoli: classe 2001, trequartista ma anche mezzala è un prospetto molto interessante che i partenopei seguono molto da vicino. Così come Antonin Barak: il centrocampista ceco è a quota 7 gol in questo campionato e gli azzurri lo monitorano. In ogni caso, molto dipenderà anche dal prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra e dal suo stile di gioco. Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Dalla Spagna all’Inghilterra, tutti si contendono, il gioiellino del Napoli arrivato all’ombra del Vesuvio sotto la gestione di Carlo Ancelotti. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla sua cessione (dal valore minimo di 40di) ed i suoi possibili sostituti. Il centrocampista del Bruges, Charles De Ketelaere è nel mirino del Napoli: classe 2001, trequartista ma anche mezzala è un prospetto molto interessante che i partenopei seguono molto da vicino. Così come Antonin Barak: il centrocampista ceco è a quota 7 gol in questo campionato e gli azzurri lo monitorano. In ogni caso, molto dipenderà anche dal prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra e dal suo stile di gioco.

