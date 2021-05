Pep Guardiola: “Allenerò in Italia a 72 anni e chiederò a Baggio di farmi da assistente” (Di sabato 22 maggio 2021) “Quando avrò 72 anni e verrò in Italia ad allenare gli chiederò di farmi da assistente. Ma lui non lo convinci, decide lui”. Parole e musica di Pep Guardiola, l’attuale allenatore del Manchester City, parla di Roberto Baggio nell’inserto dedicato dal ‘Corriere dello Sport’ al ‘Divin Codino’. “La prima cosa che mi viene in mente pensando a Roberto Baggio risale ai primi anni ’90 – ha proseguito il catalano che ha giocato insieme a Baggio nel Brescia – Io giocavo al Barça, lui alla Juve e quella squadra era tutti dietro e un dio davanti. È stato come un papà per me. Quando il giocatore più forte è anche il più umile, non può che funzionare tutto al meglio. Oggi segnerebbe 50 gol a stagione, non c’è dubbio. Mi piacerebbe ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “Quando avrò 72e verrò inad allenare glidida. Ma lui non lo convinci, decide lui”. Parole e musica di Pep, l’attuale allenatore del Manchester City, parla di Robertonell’inserto dedicato dal ‘Corriere dello Sport’ al ‘Divin Codino’. “La prima cosa che mi viene in mente pensando a Robertorisale ai primi’90 – ha proseguito il catalano che ha giocato insieme anel Brescia – Io giocavo al Barça, lui alla Juve e quella squadra era tutti dietro e un dio davanti. È stato come un papà per me. Quando il giocatore più forte è anche il più umile, non può che funzionare tutto al meglio. Oggi segnerebbe 50 gol a stagione, non c’è dubbio. Mi piacerebbe ...

