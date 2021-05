Nuoto, Benedetta Pilato sigla il 12° record del mondo in Italia in vasca lunga (Di sabato 22 maggio 2021) Signori, oggi è si è fatta la storia. In un futuro molto lontano, Benedetta Pilato potrà raccontare quel che ha fatto ai nipotini perché il record del mondo di oggi nei 50 rana femminili, a Budapest (Ungheria), ha in sé dei crismi molto speciali. La giovanissima atleta nostrana, impegnata nelle semifinali della specialità citata nel corso degli Europei 2021 di Nuoto, ha stabilito il nuovo primato di 29?30, migliorando il tempo di 29?40 che apparteneva all’americana Lilly King. Un incedere il suo deciso nella vasca magiara, facendo letteralmente il vuoto rispetto alle rivali. Un crono che la fa entrare, di dritto, nel novero degli sportivi di rilievo del nostro Paese, tenuto conto della giovane età. Sì, perché la tarantina è una classe 2005 e di margini di miglioramento ne ha ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Signori, oggi è si è fatta la storia. In un futuro molto lontano,potrà raccontare quel che ha fatto ai nipotini perché ildeldi oggi nei 50 rana femminili, a Budapest (Ungheria), ha in sé dei crismi molto speciali. La giovanissima atleta nostrana, impegnata nelle semifinali della specialità citata nel corso degli Europei 2021 di, ha stabilito il nuovo primato di 29?30, migliorando il tempo di 29?40 che apparteneva all’americana Lilly King. Un incedere il suo deciso nellamagiara, facendo letteralmente il vuoto rispetto alle rivali. Un crono che la fa entrare, di dritto, nel novero degli sportivi di rilievo del nostro Paese, tenuto conto della giovane età. Sì, perché la tarantina è una classe 2005 e di margini di miglioramento ne ha ancora ...

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E! ?????? Benedetta Pilato non smette mai di stupirci: nelle batterie dei 50 rana donne degli Europ… - ventotraipini : RT @kantor57: Benedetta Pilato, anni 16, in semifinale agli europei di nuoto fa il record del mondo sui 50 rana, chapeau - AntonioNespoli : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la stori… -