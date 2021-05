Novità nel caso Denise Pipitone? “Ci sono due indagati” (Di sabato 22 maggio 2021) Il caso della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta 17 anni fa a Mazara del Vallo, sarebbe a una svolta, almeno secondo l’indiscrezione della trasmissione Quarto Grado che ha reso noto che ci sono due indagati con l’accusa di sequestro di persona. Si tratta di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Novità nel caso Denise Pipitone: “Ci sono due indagati” Ci sarebbero due indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura di Marsala sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora quattro anni. A rivelarlo la trasmissione ‘Quarto Grado’, andata in onda ieri ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Ildella scomparsa di, avvenuta 17 anni fa a Mazara del Vallo, sarebbe a una svolta, almeno secondo l’indiscrezione della trasmissione Quarto Grado che ha reso noto che ciduecon l’accusa di sequestro di persona. Si tratta di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.nel: “Cidue” Ci sarebbero duenell’inchiesta aperta dalla Procura di Marsala sulla scomparsa di, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora quattro anni. A rivelarlo la trasmissione ‘Quarto Grado’, andata in onda ieri ...

