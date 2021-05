Nba | il tabellone completo dei Playoff | fuori i Warriors di Curry

Leggi su zon

(Di sabato 22 maggio 2021) A partire da questa notte si giocano iNba, con i Nets favoriti alla vittoria finale. I Griezzlies eliminano inel Play-In Si è completato ildeiNba, che cominceranno questa notte. Gli ultimi ad entrare tra i migliori otto sono stati i Memphis Griezzlies, che nel Play-in hanno sconfitto per 117-112 i. Ai californiani non sono bastati i 39 punti di. Tra i Griezzlies grande prestazione di Ja Morant, autore di 35 punti. La squadra del Tennessee si è quindi qualificata come ottava, e come da regolamento affronterà la testa di serie n.1, ovvero i Jazz di Donovan Mitchell. Grande attesa per i la gara tra i Phoenix Suns, autori di una ottima Regular Season, e i Lakers, che a causa dei numerosi infortuni sono stati costretti a giocare ...