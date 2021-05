Advertising

fisco24_info : Morto Yuan Longping, il suo 'riso ibrido' ha sfamato la Cina: Agronomo di fama mondiale, aumentò la resa dei raccol… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Morto Yuan Longping, il suo 'riso ibrido' ha sfamato la Cina: (ANSA) - PECHINO, 22 MAG - Yuan Long… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Yuan

Agenzia ANSA

Longping, agronomo cinese di fama mondiale, èoggi all'età di 90 anni per un'insufficienza dei suoi organi vitali, ha riferito l'ospedale di Changsha, nella provincia centrale di Hunan, ......93%), yen giapponese (8,33%), sterlina britannica (8,09%) e dal 2015 in poi anche dallocinese ... il big reset che seguirà la fase pandemica acuta non presuppone promesse a babbo, come ...Yuan Longping, agronomo cinese di fama mondiale, è morto oggi all'età di 90 anni per un'insufficienza dei suoi organi vitali, ha riferito l'ospedale di Changsha, nella provincia centrale di Hunan, dov ...Un immenso dominio euroasiatico basato sui commerci internazionali instaurò la prima forma di globalizzazione e fu caratterizzato da tolleranza e flessibilità politica. Ma è stata cancellata dalla sto ...