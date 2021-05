Minecraft, il Caves & Cliffs Update porterà 91 nuovi blocchi già nella prima parte – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 23 maggio 2021) Minecraft sta per ricevere molte novità con il prossimo arrivo del Caves & Cliffs Update, che porterà 91 nuovi blocchi già nella prima parte dell’aggiornamento.. Minecraft otterrà molte novità dal grosso aggiornamento Caves & Cliffs, tra le quali si contano almeno 91 nuovi blocchi solo per quanto riguarda la prima parte dell’Update, destinata ad uscire nel prossimo periodo ma ancora senza una data precisa. Come è stato spiegato già in precedenza, il Caves & Cliffs Update di ... Leggi su helpmetech (Di domenica 23 maggio 2021)sta per ricevere molte novità con il prossimo arrivo del, che91giàdell’aggiornamento..otterrà molte novità dal grosso aggiornamento, tra le quali si contano almeno 91solo per quanto riguarda ladell’, destinata ad uscire nel prossimo periodo ma ancora senza una data precisa. Come è stato spiegato già in precedenza, ildi ...

