Milano | 280 capi d’accusa per un 52enne | peculato | usurpazione di funzioni pubbliche | truffa Le indagini dalle denunce dei cittadini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 maggio 2021) Forniva false certificazioni per passaggi di proprietà di veicoli che non venivano mai registrati, autenticando abusivamente gli atti di vendita degli stessi e appropriandosi in maniera indebita delle somme che pagavano i. Con queste accuse, lo scorso 27 aprile undisi è visto notificare l’avviso di conclusione dellepreliminari emesso dal sostituto procuratore Piero Basilone e notificato dai Carabinieri della StazionePorta Genova e gli agenti della Polizia Locale. La particolarità di questa vicenda, però, consiste nel numero did’imputazione a carico dell’uomo: 280 in totale, ai danni di enti e. I reati per cui è indagato sono vari:di ...