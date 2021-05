LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Viviana Bottaro e Mattia Busato sono di bronzo nel kata! Greco e Perfetto giù dal podio nel kumitè (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Ora sul tatami la serba Milivojevic e l’ucraina Kryva, sempre per i -50 kg femminili. 16.57 E non ce la fa Erminia, che per decisione dei giudici cede alla francese Alexandra Recchia, sul podio. 16.56 1-1 il punteggio ad un minuto dal termine. 16.50: Sul tatami c’è l’azzurra Erminia Perfetto che affronta Alexandra Recchia per il bronzo nella categoria -50 kg 16.49: Il Greco Xenos va a conquistare la medaglia di bronzo: 5-1 su Haas e terzo posto per la Grecia 16.46: dopo il primo minuto di incontro 1-1 tra Xenos e Haas 16.41: Ora la seconda sfida per il bronzo nel -60 kg tra il Greco Xenos e il tedesco Haas 16.40: Finisce qui. Ogannisian si prende il bronzo battendo 9-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Ora sul tatami la serba Milivojevic e l’ucraina Kryva, sempre per i -50 kg femminili. 16.57 E non ce la fa Erminia, che per decisione dei giudici cede alla francese Alexandra Recchia, sul. 16.56 1-1 il punteggio ad un minuto dal termine. 16.50: Sul tatami c’è l’azzurra Erminiache affronta Alexandra Recchia per ilnella categoria -50 kg 16.49: IlXenos va a conquistare la medaglia di: 5-1 su Haas e terzo posto per la Grecia 16.46: dopo il primo minuto di incontro 1-1 tra Xenos e Haas 16.41: Ora la seconda sfida per ilnel -60 kg tra ilXenos e il tedesco Haas 16.40: Finisce qui. Ogannisian si prende ilbattendo 9-1 ...

