L'impegno del Summit di Roma: vaccinare il mondo. Draghi: A luglio le mascherine... (Di sabato 22 maggio 2021) Superare i confini grazie anche all'impegno delle maggiori aziende farmaceutiche di donare i vaccini ai Paesi più poveri. Draghi ribadisce il parere favorevole dell'Italia sulla sospensione temporanea ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 22 maggio 2021) Superare i confini grazie anche all'delle maggiori aziende farmaceutiche di donare i vaccini ai Paesi più poveri.ribadisce il parere favorevole dell'Italia sulla sospensione temporanea ...

Advertising

amnestyitalia : Il #22maggio 1930 nasceva Harvey Milk, attivista e politico che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa dei… - virginiaraggi : Ai ragazzi del @PiccoloAmerica dico: andate avanti a testa alta e non lasciatevi intimidire dalle prepotenze. Espri… - ItalyMFA : Min.@luigidimaio è intervenuto alla 131^ sess. del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ???? condivide impeg… - ABlackSwan9 : RT @amnestyitalia: Il #22maggio 1930 nasceva Harvey Milk, attivista e politico che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa dei dirit… - Chrisrev13 : RT @OfficialUSLecce: A mister Corini e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e de… -