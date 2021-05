Leclerc 'felice per pole ma peccato chiudere a muro' (Di sabato 22 maggio 2021) "E' un peccato chiudere a muro, non c'è la stessa sensazione di gioia per questa pole ma sono comunque felice". Così Charles Leclerc a caldo dopo aver fatto con la Ferrari il migliore tempo nelle ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) "E' un, non c'è la stessa sensazione di gioia per questama sono comunque". Così Charlesa caldo dopo aver fatto con la Ferrari il migliore tempo nelle ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Leclerc: 'Sono felice per la pole ma è un peccato chiudere a muro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Leclerc: 'Sono felice per la pole ma è un peccato chiudere a muro' - MARCO196913 : RT @FUnoAT: #Leclerc “Un peccato chiudere a muro, non c’è la stessa sensazione, ma sono comunque felice. Ho fatto secondo e terzo settore p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Leclerc: 'Sono felice per la pole ma è un peccato chiudere a muro' - apetrazzuolo : F1, Leclerc: 'Sono felice per la pole ma è un peccato chiudere a muro' -