La Paganese si salva al 97?: Diop manda il Bisceglie in serie D (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – La Paganese riesce nell’impresa di ribaltare la sconfitta della sfida di andata (2-1), spedendo in serie D il Bisceglie di Bucaro. Un successo incredibile quello ottenuto dagli azzurrostellati che si impongono per 3 a 2 sui pugliese, realizzando la rete decisiva al minuto numero 97. A realizzarla è il senegalese Abou Diop, è lui l’uomo della provvidenza per la formazione guidata da Raffaele Di Napoli. Una sfida incredibile, letteralmente esplosa nella ripresa dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate. Pronti via e la Paganese si porta in vantaggio con Mattia, servito alla perfezione da Diop. La rete rompe gli indugi e il Bisceglie mette la testa fuori dal guscio nel quale si era barricato riuscendo a pareggiare con un colpo di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – Lariesce nell’impresa di ribaltare la sconfitta della sfida di andata (2-1), spedendo inD ildi Bucaro. Un successo incredibile quello ottenuto dagli azzurrostellati che si impongono per 3 a 2 sui pugliese, realizzando la rete decisiva al minuto numero 97. A realizzarla è il senegalese Abou, è lui l’uomo della provvidenza per la formazione guidata da Raffaele Di Napoli. Una sfida incredibile, letteralmente esplosa nella ripresa dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate. Pronti via e lasi porta in vantaggio con Mattia, servito alla perfezione da. La rete rompe gli indugi e ilmette la testa fuori dal guscio nel quale si era barricato riuscendo a pareggiare con un colpo di ...

Advertising

anteprima24 : ** La #Paganese si salva al 97': Diop manda il #Bisceglie in serie D ** - ottopagine : La Paganese è salva, Diop al 97': Bisceglie ko 3-2 #Pagani - sportli26181512 : Play out Serie C, Paganese salva. Bisceglie e Ravenna in D: La Paganese batte i pugliesi all'ultimo respiro con Dio… - sportavellino : Playout - Diop al 97'. Paganese salva, il Bisceglie di Bucaro in D - - IAMCALCIOSALERN : La Paganese si salva al 97', Diop manda il Bisceglie in Serie D -