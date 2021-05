Isola 15 | crollano gli ascolti della diciannovesima puntata | record negativo di spettatori e share

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono disponibili i dati deglidell’15. Ieri sera, venerdì 21 maggio, è andata in onda lade L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. Ad avere la peggio nella nominationcontro Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli su Playa Imboscadissima è statal Rosaria Cannavò. La naufraga aveva deciso di darsi una seconda chance dopo aver perso al televoto contro Fariba Tehrani e Isolde Kostner sull’segreta. La showgirl ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco e fare ritorno in ...

Sono disponibili i dati degli ascolti della diciannovesima puntata dell'Isola 15. Ieri sera, venerdì 21 maggio, è andata in ond ...Nella prima serata di venerdì 21 maggio 2021 gli ascolti tv hanno fatto registrare un timido primato a Top Dieci di Carlo Conti. Il programma in onda su Rai1 è stato seguito da 3.232.000 telespettator ...