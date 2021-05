Inter, Conte: «Vogliamo alzare lo Scudetto con una bella prestazione» (Di sabato 22 maggio 2021) Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro l’Udinese. Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro. UDINESE – «Manca l’ultima partita contro l’Udinese che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all’ultimo di dare sempre il massimo per finire nella migliore maniera. Domani dobbiamo alzare il trofeo dello Scudetto e Vogliamo farlo con una buona prestazione». TIFOSI – «È un segnale il fatto di riaprire, così come c’è già stata la riapertura parziale per la Coppa Italia e ci sarà per l’Europeo. Anche domani sarà bello, non dimentichiamo che tutti quanti lavoriamo con l’obiettivo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Antonioha parlato aTv alla vigilia del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Antonioha parlato aTv alla vigilia del match contro l’Udinese. Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro. UDINESE – «Manca l’ultima partita contro l’Udinese che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all’ultimo di dare sempre il massimo per finire nella migliore maniera. Domani dobbiamoil trofeo dellofarlo con una buona». TIFOSI – «È un segnale il fatto di riaprire, così come c’è già stata la riapertura parziale per la Coppa Italia e ci sarà per l’Europeo. Anche domani sarà bello, non dimentichiamo che tutti quanti lavoriamo con l’obiettivo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il ...

