Il ddl Zan protegge il diritto “bastardo” e non quello della persona

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 maggio 2021) Ancora due parole sul ddl Zan, perché i discorsi che rispettivamente vengono da una parte e dall’altra continuano a essere – e direi inevitabilmente, con questa destra e con questa sinistra – completamente scentrati. Diamo per acquisito, innanzitutto, un punto: una buona aliquota degli argomenti d’opposizione, cioè la parte del movimento che fa le viste di remar contro per istanza liberale, dissimula in realtà un dispetto da Family Day e in buona sostanza il desiderio di una bella società con gli omosessuali nei recinti e il prete a spiegare che sono malati. Ma se questo non fa buoni gli argomenti, e soprattutto gli intendimenti, del grosso degli oppositori, nemmeno fa buono il disegno di legge. Che non è buono per un motivo sovraordinato a quelli, e sono tanti, che giustamente lo espongono a censure di profilo tecnico. E il motivo sovraordinato è questo: che il disegno di legge ...