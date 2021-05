Grave incidente per Senhit all’Eurovision Song Contest, cosa è successo (Di sabato 22 maggio 2021) Un Grave incidente per Senhit all’Eurovision Song Contest 2021, a poche ore dalla serata finale in diretta stasera su Rai1. L’incidente è accaduto ieri sera, durante le prove tecniche per la serata conclusiva del festival europeo, ai danni della squadra rappresentante la Repubblica di San Marino. In Grave pericolo l’incolumità di Senhit e dei ballerini, sul palco con Flo Rida per gareggiare a nome del piccolo stato. cosa è successo di preciso? Qualche ora dopo l’incidente, arriva una nota da parte dell’ufficio stampa che chiarisce quanto avvenuto nella serata di ieri, quando i Paesi finalisti si sono esibiti per il voto delle giurie. “La pedana rotante sulla quale gli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Unper2021, a poche ore dalla serata finale in diretta stasera su Rai1. L’è accaduto ieri sera, durante le prove tecniche per la serata conclusiva del festival europeo, ai danni della squadra rappresentante la Repubblica di San Marino. Inpericolo l’incolumità die dei ballerini, sul palco con Flo Rida per gareggiare a nome del piccolo stato.di preciso? Qualche ora dopo l’, arriva una nota da parte dell’ufficio stampa che chiarisce quanto avvenuto nella serata di ieri, quando i Paesi finalisti si sono esibiti per il voto delle giurie. “La pedana rotante sulla quale gli ...

Advertising

Canio44536762 : RT @dukana2: #Crotone, incidente sul lavoro. Commessa travolta da scaffale, è grave. - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: Grave incidente per @senhitofficial ed i suoi ballerini durante la Jury Final di #Eurovision ?? Saranno regolarmente al via… - ladygold_malfoy : La mia solidarietà a Senhit, mi spiace per l'incidente e sono lieta che nessuno si sia fatto nulla di grave… - cronacacaserta : Violento incidente nella serata di ieri, intorno alle 23,00 circa, nei pressi del centro cittadino di Aversa. Un 2… - AnnalisaVolpin3 : RT @tempoweb: Salta dalla pedana rotante, grave incidente per Senhit all'Eurovision Song Contest #senhit #eurovisionsongcontest #iltempoquo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Centrato da un'auto che svolta a sinistra, ferito un motociclista di 24 anni A quanto pare, comunque, l'incidente è avvenuto in seguito ad una svolta a sinistra dell'auto, visto che la moto stava viaggiando sulla corsia opposta in linea retta. Più che retta, verrebbe da dire, ...

Eurovision, grave incidente per l'artista: 'Ha rischiato la vita' Ieri sera grave incidente all'Eurovision. L'artista ha rischiato grosso: ecco cosa è successo Ieri sera , venerdì 21 maggio, durante la prova della finale di Eurovision Song Contest 2021, sulla base della ...

Grave incidente a Limbiate: motociclista di 25 anni in pericolo di vita Il Cittadino di Monza e Brianza Aversa: violento incidente in serata, grave 20enne Violento incidente nella serata di ieri, intorno alle 23,00 circa, nei pressi del centro cittadino di Aversa. Un 20enne del posto sarebbe rimasto coinvolto i ...

Eurovision: grave incidente per la cantante italo eritrea Senhit e i suoi ballerini La pedana rotante sulla quale gli artisti si stavano esibendo non è stata fermata dal tecnico previsto dall’organizzazione, così Senhit e i ballerini hanno dovuto saltare giù dalla pedana in movimento ...

A quanto pare, comunque, l'è avvenuto in seguito ad una svolta a sinistra dell'auto, visto che la moto stava viaggiando sulla corsia opposta in linea retta. Più che retta, verrebbe da dire, ...Ieri seraall'Eurovision. L'artista ha rischiato grosso: ecco cosa è successo Ieri sera , venerdì 21 maggio, durante la prova della finale di Eurovision Song Contest 2021, sulla base della ...Violento incidente nella serata di ieri, intorno alle 23,00 circa, nei pressi del centro cittadino di Aversa. Un 20enne del posto sarebbe rimasto coinvolto i ...La pedana rotante sulla quale gli artisti si stavano esibendo non è stata fermata dal tecnico previsto dall’organizzazione, così Senhit e i ballerini hanno dovuto saltare giù dalla pedana in movimento ...