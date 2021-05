Famiglie in crisi: oltre il 60% è in difficoltà ad arrivare alla fine del mese (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Il governo Draghi sta copiando la “potenza di fuoco” di contiana memoria? I ristori erano e rimangono scarsi, nessun cambio di passo apprezzabile, un continuo andirivieni su chiusure (molte) e riaperture (a singhiozzo). Se la via d’uscita dalla pandemia forse si vede, quella dalla crisi economica connessa ancora no. Con il risultato che il 60% delle Famiglie ancora fatica ad arrivare alla fine del mese. A rilevare il tremendo dato è l’indagine straordinaria sulle Famiglie italiane. Condotta da Banca d’Italia, lo studio giunge alla sua quarta edizione dall’inizio della pandemia. Le risultanze, tuttavia, non sembrano cambiare sensibilmente. Tanto più che la rilevazione è stata condotta a febbraio e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Il governo Draghi sta copiando la “potenza di fuoco” di contiana memoria? I ristori erano e rimangono scarsi, nessun cambio di passo apprezzabile, un continuo andirivieni su chiusure (molte) e riaperture (a singhiozzo). Se la via d’uscita dpandemia forse si vede, quella deconomica connessa ancora no. Con il risultato che il 60% delleancora fatica addel. A rilevare il tremendo dato è l’indagine straordinaria sulleitaliane. Condotta da Banca d’Italia, lo studio giungesua quarta edizione dall’inizio della pandemia. Le risultanze, tuttavia, non sembrano cambiare sensibilmente. Tanto più che la rilevazione è stata condotta a febbraio e ...

