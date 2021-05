F1 su TV8, GP Monaco 2021: orari, programma qualifiche in chiaro, diretta streaming (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi, sabato 22 maggio, sulle strade di Montecarlo verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco di F1. La giornata odierna è, come di consueto, quella dedicata alle qualifiche, che su questa pista hanno un’importanza capitale. Lo dimostra il fatto che, dal 1986 in poi, la vittoria è stata conquistata dal pilota partito delle prime tre posizioni nel 97% dei casi! Chiaramente, i riflettori sono tutti puntati su Lewis Hamilton e Max Verstappen, i quali sanno benissimo come oggi verranno poste le fondamenta in vista della gara di domani. Sinora il trentaseienne inglese ha ottenuto due pole position (Imola, Spagna) contro l’unica del ventiquattrenne olandese (Bahrain). La Mercedes comanda quindi 3-1 nei confronti della Red Bull, poiché a Portimao il più veloce in qualifica è stato Valtteri Bottas. Certo è che se qualche outsider dovesse ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi, sabato 22 maggio, sulle strade di Montecarlo verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio didi F1. La giornata odierna è, come di consueto, quella dedicata alle, che su questa pista hanno un’importanza capitale. Lo dimostra il fatto che, dal 1986 in poi, la vittoria è stata conquistata dal pilota partito delle prime tre posizioni nel 97% dei casi! Chiaramente, i riflettori sono tutti puntati su Lewis Hamilton e Max Verstappen, i quali sanno benissimo come oggi verranno poste le fondamenta in vista della gara di domani. Sinora il trentaseienne inglese ha ottenuto due pole position (Imola, Spagna) contro l’unica del ventiquattrenne olandese (Bahrain). La Mercedes comanda quindi 3-1 nei confronti della Red Bull, poiché a Portimao il più veloce in qualifica è stato Valtteri Bottas. Certo è che se qualche outsider dovesse ...

