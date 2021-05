F1, pole per Charles Leclerc a Monaco (Di sabato 22 maggio 2021) Formula 1, pole position per Charles Leclerc a Monaco. Il pilota della Ferrari chiude a muro: “Peccato ma sono contento”. Charles Leclerc centra l’impresa e si prende la pole position a Montecarlo, nel suggestivo GP del principato di Monaco, dove la prima posizione può fare la differenza in gara. F1, pole position per Charles Leclerc al GP di Monaco. Ad un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta, la Ferrari torna in pole position con Charles Leclerc, che conquista la prima posizione sulla griglia di partenza per il GP di Monaco. La Ferrari aveva iniziato bene il fine settimana di gara e piazza il colpaccio ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) Formula 1,position per. Il pilota della Ferrari chiude a muro: “Peccato ma sono contento”.centra l’impresa e si prende laposition a Montecarlo, nel suggestivo GP del principato di, dove la prima posizione può fare la differenza in gara. F1,position peral GP di. Ad un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta, la Ferrari torna inposition con, che conquista la prima posizione sulla griglia di partenza per il GP di. La Ferrari aveva iniziato bene il fine settimana di gara e piazza il colpaccio ...

Ultime Notizie dalla rete : pole per Ferrari in pole: super Leclerc partirà davanti a tutti a Montecarlo. Seconda fila per Sainz. Hamilton è settimo Devo dire però che è una grossa sorpresa per tutti essere in pole per la gara di domani. Vincere? Io sono sempre stato molto sfortunato qui quindi vediamo. Preoccupato per il cambio dopo l'incidente? ...

Leclerc 'felice per pole ma peccato chiudere a muro' "E' un peccato chiudere a muro, non c'è la stessa sensazione di gioia per questa pole ma sono comunque felice". Così Charles Leclerc a caldo dopo aver fatto con la Ferrari il migliore tempo nelle qualifiche del Gp di Monaco, concluse però con un incidente contro le ...

F1, GP Monaco 2021, la cronaca delle qualifiche in diretta Max Verstappen vuole conquistare la prima pole a Monaco, ed approfittare delle difficoltà della Mercedes e di Lewis Hamilton. Carlos Sainz e Charles Leclerc vogliono confermarsi anche nelle qualifiche ...

Qualifica GP di Monaco di F1: Leclerc in Pole Position con un incidente. Qualifica GP di Monaco di F1: Charles Leclerc della Ferrari ha preso una fantastica Pole Position nel Gp di Monaco con un incidente all'ultimo tentativo del Q3.

