F1: Gp Monaco, Leclerc in pole davanti a Verstappen e Bottas (Di sabato 22 maggio 2021) In prima fila assieme a Leclerc ci sarà la Red Bull di Max Verstappen. Terza posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas, quarta l'altra Ferrari di Carlos Sainz mentre Lewis Hamilton è solamente settimo

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - Eurosport_IT : POLE COL BOTTO PER LECLERC ???? Il monegasco riporta la rossa ad una pole position che mancava dal GP di Messico 201… - ggorlami_ : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - BaharAchmad10 : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP -