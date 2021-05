infoitinterno : Drogata, violentata e sequestrata: in manette manager farmaceutico -

Milano, 22 maggio 2021 - In manette con accuse pesentissime che vanno dalla violenza sessuale al sequestro un manager farmaceutico. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno ...A Domenica In il talk show affronta la terribile vicenda di cronaca nera di Desirée Mariottini , la 16ennee trovata morta nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Tra gli ospiti di Mara Venier ci sono Francesco Facchinetti, Giampiero Mughini, Massimo Lugli e Francesca Barra. Ad attirare l'...Avrebbe narcotizzato una giovane studentessa, ne avrebbe abusato e poi avrebbe scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un ...Dopo averla "drogata" con un caffè corretto al Bromazepam, l'ha sequestrata, violentata, fotografata e poi, quando si è visto arrivare i carabinieri a casa durante le indagini, ha cercato di accusarla ...