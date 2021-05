Dove vedere la partita del Cuore e chi ci sarà - Curiosità (Di sabato 22 maggio 2021) Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro Leggi su sportevai (Di sabato 22 maggio 2021) Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro

Advertising

borghi_claudio : Vedere quelli del PD che strillano per la questione delle 'riforme' è veramente curioso Questo governo è nato per (… - infoitsport : Playoff, Palermo - Avellino in tv: niente diretta in chiaro, dove vedere la partita d'andata - streekth : @SottonaPerHobi dove si può vedere l'eurovision? - sunshinata_ : sogno un mondo dove le persone che dimagriscono non sentono il bisogno di far vedere il prima e dopo come se il sé… - romatoday : F1 oggi in tv, orari Gp Montecarlo: dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) -