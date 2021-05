DIRETTA Giro d’Italia, Monte Zoncolan LIVE: Vlasov e Bernal staccano tutti in discesa! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 15.32 Izagirre, Sanchez e Tejada sono i compagni di squadra di Vlavov. Insieme a loro troviamo Bilbao (Bahrain-Victorious), Bernal e Castroviejo (Ineos). Sono andati via in 7 e hanno guadagnato già 20? sugli altri uomini di classifica! 15.31 Vlasov, insieme a tre compagni di squadra, ha fatto selezione in discesa! Con loro Bernal, Castroviejo e Pello Bilbao. Staccati tutti gli altri! 15.30 ATTACCA IN DISCESA L’ASTANA! Il gruppo si frantuma! 15.29 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa fase decisiva della tappa! 15.26 Si sta creando una frattura tra i corridori dell’Astana e gli altri. 15.25 La discesa della Forcella di ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 15.32 Izagirre, Sanchez e Tejada sono i compagni di squadra di Vlavov. Insieme a loro troviamo Bilbao (Bahrain-Victorious),e Castroviejo (Ineos). Sono andati via in 7 e hanno guadagnato già 20? sugli altri uomini di classifica! 15.31, insieme a tre compagni di squadra, ha fatto selezione inCon loro, Castroviejo e Pello Bilbao. Staccatigli altri! 15.30 ATTACCA IN DISCESA L’ASTANA! Il gruppo si frantuma! 15.29 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa fase decisiva della tappa! 15.26 Si sta creando una frattura tra i corridori dell’Astana e gli altri. 15.25 La discesa della Forcella di ...

