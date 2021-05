Denise Pipitone | nuovo colpo di scena | indagate due persone

(Di sabato 22 maggio 2021)disul caso di, la bimba scomparsa nel 2004. Le forze dell’ordine in queste ore stanno indagando nuovamente su due. Non finiscono i colpi disulla scomparsa di. Infatti le forze dell’ordine hanno riaperto il caso ed adesso indagando su due: Anna Corona e Giuseppe L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - QuartoGrado : +++ La Procura di Marsala farà rianalizzare alcune intercettazioni ambientali +++ Altre novità sul caso di Denise… - fanpage : #DenisePipitone, colpo di scena a #quartogrado, indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave - infoitinterno : Denise Pipitone, indagati Anna Corona e Della Chiave - Barby775 : RT @_DAGOSPIA_: SCOMPARSA DENISE PIPITONE, ANNA CORONA E GIUSEPPE DELLA CHIAVE SONO INDAGATI -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

è viva? È probabilmente l'ipotesi più credibile al vaglio della Procura di Marsala, che ha iscritto due persone nel registro degli indagati per sequestro di persona. Non si indaga ...Alberto Matano ha ricevuto una diffida e non ha potuto mandare in onda un'intervista Alberto Matano ha ricevuto una diffida e ieri non ha più potuto parlare diin trasmissione a La ...Una svolta improvvisa nelle indagini che riguardano il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo ...Si tratta dell'ex moglie del padre della piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo e del nipote di un testimone sordomuto che aveva raccontato di aver visto la bimba il giorno del rapimento ...