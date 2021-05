Denise Pipitone | Frazzitta | “Indagati? Lo abbiamo appreso dalla tv”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 maggio 2021) “L’unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo nel merito”. A dirlo all’Adnkronos è Giacomo, legale di Piera Maggio, la mamma della bimba sparita nel nulla a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, dopo la rivelazione di ‘Quarto Grado’. Secondo la trasmissione andata in onda ieri sera su Rete 4 ci sarebbero duenell’inchiesta della Procura di Marsala sulla scomparsa di. Si tratterebbe di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico di, e madre di Jessica, sorellastra della piccola processata e assolta in via definitiva dall’accusa di sequestro di persona, e di Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista, il testimone sordomuto che nel 2013 disse di ...