Coronavirus, in Puglia diminuiscono le vittime: 9 in 24 ore. I nuovi casi restano sotto quota 400 (Di sabato 22 maggio 2021) I positivi registrati nel bollettino di sabato 22 maggio sono 399 su 8.977 tamponi con un rapporto test/positivi al 4,44% un punto e mezzo in meno rispetto a una settimana fa

