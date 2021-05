Classifica Superbike Mondiale 2021: Jonathan Rea e la Kawasaki guidano dopo Gara-1 del GP Aragon (Di sabato 22 maggio 2021) Il GP di Aragon 2021 aprirà ufficialmente il Mondiale 2021 della Superbike, che assegnerà i primi punti con la Gara-1 di sabato 22 maggio. Inizierà così la lunga corsa verso il titolo iridato della nuova stagione che incoronerà il prossimo campione del mondo sia tra i piloti che tra i costruttori. Classifica Mondiale Superbike 2021 Classifica PILOTI1 REA Jonathan (GBR) 252 LOWES Alex (GBR) 20 3 RAZGATLIOGLU Toprak (TUR) 16 4 REDDING Scott (GBR) 13 5 DAVIES Chaz (GBR) 11 6 SYKES Tom (GBR) 107 RINALDI Michael Ruben (ITA) 9 8 HASLAM Leon (GBR) 8 9 GERLOFF Garrett (USA) 710 LOCATELLI Andrea (ITA) 6 11 VAN DER MARK Michael (NED) 512 BASSANI Axel (ITA) 4 13 VINALES Isaac (ESP) 3 14 NOZANE ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Il GP diaprirà ufficialmente ildella, che assegnerà i primi punti con la-1 di sabato 22 maggio. Inizierà così la lunga corsa verso il titolo iridato della nuova stagione che incoronerà il prossimo campione del mondo sia tra i piloti che tra i costruttori.PILOTI1 REA(GBR) 252 LOWES Alex (GBR) 20 3 RAZGATLIOGLU Toprak (TUR) 16 4 REDDING Scott (GBR) 13 5 DAVIES Chaz (GBR) 11 6 SYKES Tom (GBR) 107 RINALDI Michael Ruben (ITA) 9 8 HASLAM Leon (GBR) 8 9 GERLOFF Garrett (USA) 710 LOCATELLI Andrea (ITA) 6 11 VAN DER MARK Michael (NED) 512 BASSANI Axel (ITA) 4 13 VINALES Isaac (ESP) 3 14 NOZANE ...

