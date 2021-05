Can Yaman torna sui social dopo il ‘silenzio’: il primo post ha sbalordito i fan (Di sabato 22 maggio 2021) Can Yaman è tornato sui social, dopo l’assenza e la scomparsa del suo profilo instagram. E’ divenuto popolare grazie alle serie televisive turche che l’hanno visto protagonista, trasmesse in Italia, e anche in moltissimi altri paesi, Can Yaman è l’attore turco che ha conquistato follemente il pubblico. La sua popolarità è iniziata con il ruolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 22 maggio 2021) Canto suil’assenza e la scomparsa del suo profilo instagram. E’ divenuto popolare grazie alle serie televisive turche che l’hanno visto protagonista, trasmesse in Italia, e anche in moltissimi altri paesi, Canè l’attore turco che ha conquistato follemente il pubblico. La sua popolarità è iniziata con il ruolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

VanityFairIt : La conduttrice di Dazn, che gossip avrebbe voluto in crisi con l'attore turco, si è mostrata su Instagram insieme a… - direzionesole : RT @AleMissesR5: le fan ultra quarantenni di Can Yaman mi fanno paura e non poco (ovviamente non tutte, solo quelle ossessionate che lo seg… - ILSOTRANTO : #CanYaman Il ritorno (social) di Can Yaman e Diletta #Leotta che allontana la crisi La conduttrice di #Dazn, che g… - AleMissesR5 : le fan ultra quarantenni di Can Yaman mi fanno paura e non poco (ovviamente non tutte, solo quelle ossessionate che… - creamycamy : C’è poco da dire, Can Yaman è il preferito di dio -