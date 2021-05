Cade dalla moto e viene investito da un furgone. Cristian muore a 38 anni: lascia la moglie e il figlio piccolo (Di sabato 22 maggio 2021) Viaggiava in sella alla sua moto ma a casa Cristian Campagna non è più tornato. Vittima di un incidente sulla strada provinciale Atina Rosanisco–Picinisco, in territorio di Picinisco, al confine con Atina. Inutili i tentativi di soccorso per il trentottenne, residente ad Atina, in provincia di Frosinone. Cristian Campagna lascia la moglie e un figlio piccolo. L’incidente si è verificato il 21 maggio lungo la provinciale, a Picinisco, quando stava percorrendo un rettilineo e in una semicurva avrebbe urtato leggermente la vettura che lo precedeva. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Frosinone, accorsi sul posto dopo lo schianto, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un camioncino e l’impatto è stato devastante. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Viaggiava in sella alla suama a casaCampagna non è più tornato. Vittima di un incidente sulla strada provinciale Atina Rosanisco–Picinisco, in territorio di Picinisco, al confine con Atina. Inutili i tentativi di soccorso per il trentottenne, residente ad Atina, in provincia di Frosinone.Campagnalae un. L’incidente si è verificato il 21 maggio lungo la provinciale, a Picinisco, quando stava percorrendo un rettilineo e in una semicurva avrebbe urtato leggermente la vettura che lo precedeva. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Frosinone, accorsi sul posto dopo lo schianto, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un camioncino e l’impatto è stato devastante. Il ...

Advertising

guastellae : RT @ABenassuti: C'è un silenzio più alto del silenzio di questo sabato sera che cade, non so se dalla mia anima o dall'immenso vuoto primav… - reggiotv : La seconda sezione della Corte di Cassazione, nell’ambito dell’operazione Panamera condotta dalla Distrettuale… - gighea : RT @ABenassuti: C'è un silenzio più alto del silenzio di questo sabato sera che cade, non so se dalla mia anima o dall'immenso vuoto primav… - CiociariaO : #Atina. Cade dalla molto e viene travolto da un furgoncino: Cristian Campagna muore a 38 anni… - danieledv79 : RT @ilriformista: Alle volte il giornalismo italiano cade molto in basso. Perde il senso della civiltà, della misura. Come è potuto uscirgl… -