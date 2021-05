Bianca Berlinguer | Mi sono sentita sola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Berlinguer

è stata una delle ospiti di Francesca Fagnani a Belve, il programma di seconda serata in onda su Rai2. La giornalista e conduttrice di Cartabianca ha risposto senza esitazione a ogni ...Unadel tutto inedita e senza filtri quella che abbiamo conosciuto e visto ieri sera a Belve . Un'intervista molto bella e intensa destinata a far discutere e non solo perché la ...Botta e risposta senza filtri tra Bianca Berlinguer e Francesca Fagnani a Belve, dove la giornalista ha raccontato anche il dramma della morte del padre ...Bianca Berlinguer "Cartabianca sopportata dalla Rai", le rivelazioni choc della conduttrice su un anno da dimenticare o quasi: "Mi sono sentita sola e.." ...