Amici, Deddy finalmente rompe il silenzio e parla di Rosa Di Grazia (Di sabato 22 maggio 2021) L'edizione numero 20 di “Amici” si è conclusa con la vittoria di Giulia, ballerina. Ma, come sempre, oltre alle performance artistiche le fan e i fan del programma hanno avuto modo di appassionarsi anche alle vicende sentimentali delle coppie nate tra gli allievi della Scuola di Maria De Filippi. Deddy e Rosa stanno ancora insieme? Una delle più apprezzate quest'anno è stata quella formata da Dennis (detto Deddy) Rizzi e Rosa Di Grazia. Oggi il cantante è stato ospite di Silvia Toffanin al programma “Verissimo”, insieme agli altri finalisti di “Amici”. I fan del cantante e della ballerina hanno seguito con attenzione l'intervista nella speranza di avere qualche aggiornamento sullo stato della coppia nata durante il talent show. Da quando i due hanno terminato la loro ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 22 maggio 2021) L'edizione numero 20 di “” si è conclusa con la vittoria di Giulia, ballerina. Ma, come sempre, oltre alle performance artistiche le fan e i fan del programma hanno avuto modo di appassionarsi anche alle vicende sentimentali delle coppie nate tra gli allievi della Scuola di Maria De Filippi.stanno ancora insieme? Una delle più apprezzate quest'anno è stata quella formata da Dennis (detto) Rizzi eDi. Oggi il cantante è stato ospite di Silvia Toffanin al programma “Verissimo”, insieme agli altri finalisti di “”. I fan del cantante e della ballerina hanno seguito con attenzione l'intervista nella speranza di avere qualche aggiornamento sullo stato della coppia nata durante il talent show. Da quando i due hanno terminato la loro ...

