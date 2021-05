Virtua Fighter x eSports Project | il reveal dell' evento in programma la prossima settimana

(Di venerdì 21 maggio 2021) Al Tokyo Game Show 2020, Sega aveva anticipato il progetto "x esport", ma non ha mai spiegato di cosa si tratta. Finalmente lo sapremo presto. Lo sviluppatore ha aperto un sito con un countdown che punta a un livestream in arrivo il 27 maggio alle 13 italiane. La trasmissione sarà trasmessa sul canale YouTube diappena aperto. Leggi altro...

Sega ospiterà lo streaming live dell'annuncio ufficiale del progettox eSports il 27 maggio alle 20:00 JST (le 12:00, ora italiana) sul canale YouTube appena lanciato. È stato anche lanciato un sito Web teaser che fa il conto alla rovescia per l'...SEGA Astro City Mini includerà 36 titoli arcade , tra i quali troveremo grandi classici come Golden Axe ,e Fantasy Zone . Ecco la lista completa: Alex Kidd with Stella: The Lost ...Virtua Fighter x eSports è il nuovo evento Sega che verrà trasmesso in livestream il prossimo 27 maggio. Ci saranno delle novità in ...SEGA si prepara a togliere i veli a Virtua Fighter x eSports Project, un nuovo progetto legato alla celebre saga di picchiaduro.