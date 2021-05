Vicino lontano On | il format digitale che parlerà di “distanze”

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 maggio 2021) Aspettando la 17esima edizione del festival– che si terrà, in presenza, dal 1° al 4 luglio a Udine – torna “On”, ilideato lo scorso anno dall’associazionee trasmesso in diretta streaming con grandissimo successo di pubblico durante il lockdown. Per un mese, dal 31 maggio, ogni lunedì alle 20.45 verrà proposto al vasto pubblico della rete un dialogo “magistrale” per iniziare a ragionare sul tema “”, la parola chiave scelta quest’anno come filo conduttore del festival. In collegamento dal Regno Unito, protagonista del primo appuntamento sarà lo storico Peter Frankopan, docente di Global History all’Università di Oxford e autore di saggi tradotti in tutto il mondo ...