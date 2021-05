Telefonata tra Draghi e Letta dopo il botta e risposta sulla tassa di successione Poi il leader Pd | “Non è un Paese per giovani | io non mollo”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 maggio 2021) Marioed Enricosi sono sentiti al telefonoila distanza di giovedìdirilanciata ieri daldem. Un’uscita che a Palazzo Chigi non hanno apprezzato per la tempistica perché arrivata mentre si presentata il decreto Sostegni bis e prima dell’avvio dei lavoririforma del Fisco. Questo è stato il cuore della lunga, avvenuta in mattinata, cui dovrebbe seguire un incontro di persona, la prossima settimana. Un “confronto cordiale”, nella “franchezza“, dicono fonti Pd. E proprio l’uso della parola “franchezza”, lascia intendere che le posizioni da una parte e dell’altra non siano state riviste. La proposta del ...