Tassa di successione, prima apertura dal M5s a Letta. Azzolina: «Giusto rifletterci». Salvini: «Meglio la web tax» (Di venerdì 21 maggio 2021) Enrico Letta non molla sulla proposta di alzare la Tassa di successione sui grandi patrimoni per finanziare una dote per i giovani. E dal M5s arriva la prima apertura, con l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che dichiara: «Sarebbe necessario quantomeno aprire una riflessione e decidere insieme le modalità. Ma la finalità della proposta è sacrosanta: aiutare i giovani, e farlo subito. Soprattutto i meno abbienti, perché le disparità sono aumentate». Il segretario del Pd è tornato sull’argomento con due tweet. Nel primo ha rivendicato: «Io ho fatto una proposta sui giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni e successioni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese per giovani. E non ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Enriconon molla sulla proposta di alzare ladisui grandi patrimoni per finanziare una dote per i giovani. E dal M5s arriva la, con l’ex ministra dell’Istruzione Luciache dichiara: «Sarebbe necessario quantomeno aprire una riflessione e decidere insieme le modalità. Ma la finalità della proposta è sacrosanta: aiutare i giovani, e farlo subito. Soprattutto i meno abbienti, perché le disparità sono aumentate». Il segretario del Pd è tornato sull’argomento con due tweet. Nel primo ha rivendicato: «Io ho fatto una proposta sui giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni e successioni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese per giovani. E non ...

Advertising

CarloCalenda : Ius soli, voto ai sedicenni, tassa di successione sono tutte proposte “bandiera”. Alcune giuste altre no. Tutte da… - EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - VisonaNicola : RT @stebaraz: Vedere i libberali con due b unanimemente schierati contro la tassa di successione - una tassa che sarebbe patrimonio dei ver… - MauroTurri1 : RT @MT_Meli_: Qualcuno spieghi a quelli che parlano di aumento della tassa di successione che, in Italia, le imposte su redditi e patrimoni… -