Roma: aggrediscono e rapinano il coinquilino per un debito. Arrestati

E' cominciato tutto con un debito non saldato, ed è finita con una feroce lita. A finire in manette tre cittadini stranieri, Arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in via Arturo Graf. La lite Al loro arrivo, i militari hanno sorpreso 3 cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 31 e i 58 anni, che stavano ancora discutendo animatamente con un quarto soggetto, connazionale di 38 anni. Dai primi accertamenti è emerso che i contendenti, che condividono un appartamento di via Prenestina, si erano incontrati per definire il saldo di un debito in denaro contratto dal 38enne con i connazionali e che la discussione, in breve tempo, era sfociata in vera e propria aggressione ai suoi danni da parte dei suoi 3 coinquilini. Nella zuffa, la vittima era stata anche derubata del denaro in suo possesso e del ...

