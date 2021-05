Repubblica – Allegri il preferito di De Laurentiis | ma ha tre alternative

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’interesse del Napoli di Aurelio Deper Massimilianoè risaputo. Il patron azzurro ha oramai rotto gli indugi e vorrebbe portare il tecnico toscano sulla panchina azzurra. Ma l’impresa non è semplice, anche se il Napoli ha messo sul piatto un’offerta importante per. L’insidia maggiore per il Napoli è rappresenta dal Real Madrid. Come scrivese Florentino Perez dovesse rompere gli indugi e puntare suallora sarebbe veramente difficile competere. Il club spagnolo può assicurare un progetto tecnico superiore, oltre ad uno stipendio superiore, senza contare il prestigio del club. Deha fatto la proposta ad, lo vuole al Napoli ed ora attende una risposta, ma di certo non potrà farlo ancora per molto. Napoli: ...