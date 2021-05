(Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) – “In Italia abbiamo la fortuna di avere un tessuto imprenditoriale molto vivace e molto numeroso. Dobbiamo essere ottimisti. In un certo senso le opportunità che oggi abbiamo sono uniche e abbiamo a disposizione degli importi rilevanti da poter investire con obiettivi di medio termine è un’opportunità che non va persa ed è”. Lo ha detto Raffaele Jeruslami, amministratore delegato di Borsa Italiana, in collegamento con ‘L’Italia genera futuro’ de L’Economia di Corriere della Sera dedicato alle eccellenze delle pmi italiane. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Recovery: Jerusalmi, 'opportunità irripetibile, pubblico e privato collaborino'... -

