(Di venerdì 21 maggio 2021)- 'La ripresa del settoreco nella nostra regione, in quest'anno particolare, non passa solo dagli aiuti, ma è necessario portare più gente in Basilicata, consentendo a questa di poter ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Potenza, turisti sulle nostre coste viaggiando in ferrovia -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza turisti

La Gazzetta del Mezzogiorno

...dalla Calabria in orari il più possibile coordinati con i servizi esistenti sulla linea- ... abbiamo pensato ad un'offerta capace di accogliere una maggior afflusso die, al contempo, ...E per fortuna, si fa per dire, che la stagione non 'vomita' ancora la massa diche dal ... Mentre è ancora assorto nel vedere gli effetti delladell'acqua, il capotreno gli consiglia di ...Potenza - «La ripresa del settore turistico nella nostra regione, in quest’anno particolare, non passa solo dagli aiuti, ma è necessario portare più gente in Basilicata, consentendo a questa di poter ...Il Sibari-Bolzano fermerà anche nella Perla del Tirreno. Questa ed altre importanti novità al centro della conferenza stampa di questa mattina sulle nuove offerte per i trasporti dell’estate lucana MA ...