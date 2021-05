Nuoto | bronzo e pass olimpico per la 4×200 | Pellegrini | Quadarella | Pirozzi e Gailli qualificano la staffetta per Tokyo

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Coninews : SIMO FIRMA IL BIS, MARTINA È DI BRONZO! ?? Ancora una grande prestazione delle nuotatrici azzurre a #Budapest2021!… - Coninews : BRAVISSIMEEEEEEEEE! ???????????????????? La 4x200 stile libero azzurra ???? formata da Stefania #Pirozzi, Sara #Gailli,… - InterCLAzionale : RT @Coninews: BRAVISSIMEEEEEEEEE! ???????????????????? La 4x200 stile libero azzurra ???? formata da Stefania #Pirozzi, Sara #Gailli, Simona #Qu… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Europei di nuoto 2021, Simona Quadarella prima anche nei 1500 stile libero. Medaglia di bronzo per Martina Caramignoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto bronzo

...2'21"34 si Lisa Mamie (Svi) 2'22"05 e sulla russa Efimova 2'22"16 per un centesimo di... Leggi i commenti: tutte le notizie 21 maggio 2021Simona Quadarella trionfa nei 1500 agli Europei didi Budapest, in Ungheria. Per la 22enne romana la medaglia d'oro è arrivata con il tempo di 15'... Medaglia diper l'altra azzurra, Martina ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento a domattina per la sesta sessione di batterie degli Europei di Budapest. Buona serata 20.55: ...Per Quadarella è il quinto oro continentale. E ancora una medaglia per l’Italia con il bronzo nella 4×200 stile libero femminile: il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica ...