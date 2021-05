Motomondiale | Collaborazione Dovizioso - Aprilia avanti con nuovi test

(Di venerdì 21 maggio 2021) L'ex ducatista tornerà in sella il 23 e 24 giugno a Misano ROMA - Dopo il primo appuntamento di Jerez, speso per conoscersi, e quello del Mugello, avversato dalle condizioni meteo, Andreae ...

Advertising

RaiSport : ?? La collaborazione #Dovizioso-#Aprilia va avanti con i nuovi test L'ex ducatista tornerà in sella il 23 e 24 giugn… - motosprint : #MotoGP: continua la collaborazione tra #Dovizioso e #Aprilia - corsedimoto : MOTOGP - Andrea #Dovizioso e #Aprilia proseguiranno la collaborazione in questa stagione #MotoGP con un ampio progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Collaborazione

Tiscali.it

Dopo il primo appuntamento di Jerez, speso per conoscersi, e quello del Mugello, avversato dalle condizioni meteo, Andrea Dovizioso e la Aprilia RS - GP continueranno a frequentarsi. Latra il campione romagnolo e Aprilia Racing assume così un carattere strutturato con la previsione di una serie di test durante l'arco della stagione 2021. Il prossimo appuntamento che ...Latra il campione romagnolo e Aprilia Racing assume così un carattere strutturato con la previsione di una serie di test durante l'arco della stagione 2021. Il prossimo appuntamento ...Da parte di Andrea così come di Aprilia c'è stata la volontà di voler continuare una collaborazione nell'arco di tutta la stagione 2021. Il prossimo appuntamento per testare la RS-GP sarà a Misano nel ...Dopo Jerez e Mugello, Andrea Dovizioso proverà l'Aprilia per una serie di test durante il 2021: il prossimo sarà per il 23-24 giugno a Misano ...