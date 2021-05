Mezza Italia torna in zona bianca dal 14 giugno Ma tre Regioni sono in difficoltà. La mappa (Di venerdì 21 maggio 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continua nonostante i numeri siano in netto miglioramento. Il dato che fatica a calare in maniera significativa è quello relativo ai decessi, ogni giorno si registrano centinaia di nuove vittime Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 21 maggio 2021) L'emergenza Coronavirus incontinua nonostante i numeri siano in netto miglioramento. Il dato che fatica a calare in maniera significativa è quello relativo ai decessi, ogni giorno si registrano centinaia di nuove vittime Segui su affarni.it

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Udienza domani a Catania dove rischio un altro processo come “sequestratore”? Personalmente sono tranquil… - PerSaturno : @AlessioBuzzanca @1fferrazza @DocThomas Noi ci ridiamo ma ci sarebbero da consegnare margherite diavole e quattro stagioni a mezza italia. - NovaraWalking : @GanzoSwan Un anno fa era colpita mezza Italia, ora tutta. Non capiscono un cazzo - betitonme : RT @Midissocio4: Mezza italia in questo momento mentre aspetta la 00:00 #OURSONG - stringimi_Haz : RT @Midissocio4: Mezza italia in questo momento mentre aspetta la 00:00 #OURSONG -