Mahmood e la vita sentimentale: "Sono confuso" (Di venerdì 21 maggio 2021) Il cantante è ospite dalla puntata di "Verissimo" Mahmood da poco è tornato con il nuovo singolo "Klan" che anticipa "Ghettolimpo", il suo nuovo album in uscita l'11 giugno 2021. Intanto l'artista è ospite della puntata di sabato 22 maggio di "Verissimo": "Sono stato fortunato perché Sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere". E poi non manca anche un parere sul DDL Zan e sull'omotransfobia: "Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non posSono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società" E prosegue: "Esiste una violenza basata anche sull'ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è ..."

