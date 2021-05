Lecce | armi e quasi cinquanta chili di droga in casa Polizia

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 21 maggio 2021)50die un piccolo arsenale è stato scoperto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura diin un’abitazione nel quartiere San Pio di proprietà di un 52enne di, Danilo Ferreri, attualmente detenuto. L’operazione è scattata quando gli agenti in servizio di perlustrazione hanno notato un famigliare di Ferreri in compagnia di un cane di razza corso che entrava in un’abitazione per poi uscirne senza l’animale. Al momento dell’arresto del 52enne, nell’aprile scorso, gli agenti non erano a conoscenza dell’esistenza di quell’abitazione e dunque hanno deciso di effettuare un controllo. All’interno dell’abitazione, regolarmente arredata, è stato rinvenuto e sequestrato un grosso quantitativo diconfezionato in panetti e diversecon ...